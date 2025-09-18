https://ria.ru/20250918/putin-2042822256.html
Путин на встрече с лидерами партий рассказал о ситуации в зоне СВО
2025-09-18T19:04:00+03:00
2025-09-18T19:04:00+03:00
2025-09-18T19:17:00+03:00
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о ситуации в зоне СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в четверг президент России Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами всех фракций в Госдуме."Могу лишь сказать, что президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте, и это доверительный, открытый разговор", - сказал Володин журналистам.
