https://ria.ru/20250918/putin-2042822256.html

Путин на встрече с лидерами партий рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин на встрече с лидерами партий рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 18.09.2025

Путин на встрече с лидерами партий рассказал о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о ситуации в зоне СВО, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:04:00+03:00

2025-09-18T19:04:00+03:00

2025-09-18T19:17:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

политика

россия

ново-огарево (московская область)

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о ситуации в зоне СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в четверг президент России Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами всех фракций в Госдуме."Могу лишь сказать, что президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте, и это доверительный, открытый разговор", - сказал Володин журналистам.

https://ria.ru/20250918/putin-2042761713.html

россия

ново-огарево (московская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, политика, россия, ново-огарево (московская область), вячеслав володин, госдума рф