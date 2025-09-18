https://ria.ru/20250918/putin-2042803156.html

Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:56:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. Этот вопрос затрагивался в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. "Что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран, ...надо сделать тогда, с этим разобраться, согласен полностью, поработаем", - сказал Путин.

россия

2025

Новости

ru-RU

