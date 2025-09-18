https://ria.ru/20250918/putin-2042803156.html
Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин
Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин
Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:56:00+03:00
2025-09-18T17:56:00+03:00
2025-09-18T17:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. Этот вопрос затрагивался в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. "Что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран, ...надо сделать тогда, с этим разобраться, согласен полностью, поработаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250918/putin-2042769068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин
Путин призвал разобраться с проблемой обхода пошлин на иностранные товары