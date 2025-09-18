https://ria.ru/20250918/putin-2042800675.html

Путин назвал демографическую задачу ключевой

Путин назвал демографическую задачу ключевой - РИА Новости, 18.09.2025

Путин назвал демографическую задачу ключевой

Президент РФ Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой. Завершая открытую часть встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе, Путин порекомендовал им при принятии решений думать, какие будут последствия для семей с детьми. "От этого зависит решение ключевой задачи... Ключевая задача - это демографическая", - сказал глава государства.

2025

Новости

