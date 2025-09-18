Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал демографическую задачу ключевой - РИА Новости, 18.09.2025
17:52 18.09.2025
Путин назвал демографическую задачу ключевой
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой. Завершая открытую часть встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе, Путин порекомендовал им при принятии решений думать, какие будут последствия для семей с детьми. "От этого зависит решение ключевой задачи... Ключевая задача - это демографическая", - сказал глава государства.
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой.
Завершая открытую часть встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе, Путин порекомендовал им при принятии решений думать, какие будут последствия для семей с детьми.
"От этого зависит решение ключевой задачи... Ключевая задача - это демографическая", - сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин высказался о вопросе реформы заработной платы в соцсфере
Вчера, 16:43
 
Россия Владимир Путин Общество
 
 
