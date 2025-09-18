https://ria.ru/20250918/putin-2042796256.html
Путин попросил лидеров фракций думать о семьях с детьми
Путин попросил лидеров фракций думать о семьях с детьми - РИА Новости, 18.09.2025
Путин попросил лидеров фракций думать о семьях с детьми
18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидеров фракций Госдумы всегда думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми. Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. "В какой бы сфере деятельности ни принимались законы, я вас прошу всегда думать о том, как это отразится на жизни семей с детьми. Это разные совершенно сферы деятельности, но все сферы так или иначе между собой связаны и в конечном итоге отражаются на жизни людей", - сказал Путин.
