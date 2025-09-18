https://ria.ru/20250918/putin-2042789628.html

Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения по миграции

Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения по миграции - РИА Новости, 18.09.2025

Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения по миграции

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения фракций в области миграции. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:41:00+03:00

2025-09-18T17:41:00+03:00

2025-09-18T17:41:00+03:00

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения фракций в области миграции. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Во время беседы лидеры фракций озвучили свои предложения для решения вопросов в сфере миграции. "По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики, конечно, почему нет. Я переговорю с министром обязательно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250305/putin-2003193493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин