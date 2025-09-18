Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера - РИА Новости, 18.09.2025
17:38 18.09.2025
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
общество
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
россия
общество, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах".
Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается.
"Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФ
 
 
