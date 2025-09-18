https://ria.ru/20250918/putin-2042787143.html

Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера

2025-09-18T17:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.

россия

2025

