https://ria.ru/20250918/putin-2042787143.html
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера - РИА Новости, 18.09.2025
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:38:00+03:00
2025-09-18T17:38:00+03:00
2025-09-18T17:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038435413.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
Путин поддержал идею продавать красивые номера для автомобилей на Госуслугах