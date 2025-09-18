Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042786293.html
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам
Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:36:00+03:00
2025-09-18T17:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин. "Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.
https://ria.ru/20250918/putin-2042777168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам

Путин заявил, что привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин.
"Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть
Вчера, 17:24
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала