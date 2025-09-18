https://ria.ru/20250918/putin-2042786293.html
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам
Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:36:00+03:00
2025-09-18T17:36:00+03:00
2025-09-18T17:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин. "Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.
https://ria.ru/20250918/putin-2042777168.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам
Путин заявил, что привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам