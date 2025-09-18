https://ria.ru/20250918/putin-2042786293.html

Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам

2025-09-18T17:36:00+03:00

общество

россия

владимир путин

госдума рф

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин. "Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.

россия

