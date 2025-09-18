https://ria.ru/20250918/putin-2042784796.html
ВС России качественно изменились, заявил Путин
ВС России качественно изменились, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025
ВС России качественно изменились, заявил Путин
Армия и "оборонка" в России качественно изменились, расходы в этой сфере не пустые, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:33:00+03:00
2025-09-18T17:33:00+03:00
2025-09-18T17:57:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Армия и "оборонка" в России качественно изменились, расходы в этой сфере не пустые, заявил президент России Владимир Путин.В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Говоря о расходах на оборону, Путин отметил, что они не уходят "в песок", а привносят качественные изменения."У нас и "оборонка" качественно изменилась, и армия качественно изменилась. И, конечно, это требует ресурсов, это не пустые расходы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250918/putin--2042786608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
ВС России качественно изменились, заявил Путин
Путин: оборонка и ВС России качественно изменились