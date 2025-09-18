https://ria.ru/20250918/putin-2042784796.html

ВС России качественно изменились, заявил Путин

ВС России качественно изменились, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025

ВС России качественно изменились, заявил Путин

Армия и "оборонка" в России качественно изменились, расходы в этой сфере не пустые, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:33:00+03:00

2025-09-18T17:33:00+03:00

2025-09-18T17:57:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Армия и "оборонка" в России качественно изменились, расходы в этой сфере не пустые, заявил президент России Владимир Путин.В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Говоря о расходах на оборону, Путин отметил, что они не уходят "в песок", а привносят качественные изменения."У нас и "оборонка" качественно изменилась, и армия качественно изменилась. И, конечно, это требует ресурсов, это не пустые расходы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250918/putin--2042786608.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин