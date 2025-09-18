https://ria.ru/20250918/putin-2042783901.html
Растущие расходы на оборону не уходят в песок, заявил Путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие расходы на оборону РФ не уходят в песок, качество армии меняется."Растущие расходы - это тоже очевидный факт, но они не в песок уходят, эти расходы на оборону. У нас оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
