Растущие расходы на оборону не уходят в песок, заявил Путин

Растущие расходы на оборону не уходят в песок, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025

Растущие расходы на оборону не уходят в песок, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что растущие расходы на оборону РФ не уходят в песок, качество армии меняется. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:32:00+03:00

2025-09-18T17:32:00+03:00

2025-09-18T17:40:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие расходы на оборону РФ не уходят в песок, качество армии меняется."Растущие расходы - это тоже очевидный факт, но они не в песок уходят, эти расходы на оборону. У нас оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

