Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть

Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть

2025-09-18T17:24:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею введения квоты для участников спецоперации при их вхождении во власть, заявив, что нельзя превращать это в формализм. "Вы сказали, что, может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при их вхождении во власть. Привлекательная вещь. Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть, квота в парламенте, столько-то женщин должно быть, квота таких-то, таких-то, квота инвалидов. Вроде благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, что я боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Президент подчеркнул, что привлекать людей во власть должны в первую очередь по личным и деловым качествам.

