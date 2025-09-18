Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть
17:24 18.09.2025
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть - РИА Новости, 18.09.2025
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею введения квоты для участников спецоперации при их вхождении во власть, заявив, что нельзя превращать это в... РИА Новости, 18.09.2025
общество
россия
владимир путин
госдума рф
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею введения квоты для участников спецоперации при их вхождении во власть, заявив, что нельзя превращать это в формализм. "Вы сказали, что, может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при их вхождении во власть. Привлекательная вещь. Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть, квота в парламенте, столько-то женщин должно быть, квота таких-то, таких-то, квота инвалидов. Вроде благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, что я боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Президент подчеркнул, что привлекать людей во власть должны в первую очередь по личным и деловым качествам.
россия
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин оценил идею введения квоты для участников СВО при вхождении во власть

Путин: нельзя превращать квоту для участников СВО в формализм

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею введения квоты для участников спецоперации при их вхождении во власть, заявив, что нельзя превращать это в формализм.
"Вы сказали, что, может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при их вхождении во власть. Привлекательная вещь. Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть, квота в парламенте, столько-то женщин должно быть, квота таких-то, таких-то, квота инвалидов. Вроде благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, что я боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Президент подчеркнул, что привлекать людей во власть должны в первую очередь по личным и деловым качествам.
Общество Россия Владимир Путин Госдума РФ
 
 
