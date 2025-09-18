Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин "подвел его" - РИА Новости, 18.09.2025
17:24 18.09.2025 (обновлено: 17:46 18.09.2025)
Трамп заявил, что Путин "подвел его"
украина
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам.В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
украина
сша
украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам.
В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
15 сентября, 03:34
 
УкраинаВ миреСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
