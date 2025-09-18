https://ria.ru/20250918/putin-2042777042.html
Трамп заявил, что Путин "подвел его"
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам.В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
