Путин оценил идею ввести налог на роскошь

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме оценил идею ввести налог на роскошь. "По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом всё, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем", - сказал глава государства.

