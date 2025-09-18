https://ria.ru/20250918/putin-2042776011.html
Путин оценил идею ввести налог на роскошь
Путин оценил идею ввести налог на роскошь - РИА Новости, 18.09.2025
Путин оценил идею ввести налог на роскошь
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме оценил идею ввести налог на роскошь. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:23:00+03:00
2025-09-18T17:23:00+03:00
2025-09-18T17:23:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме оценил идею ввести налог на роскошь. "По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом всё, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250918/putin-2042773388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин оценил идею ввести налог на роскошь
Путин обсудил в Госдуме идею ввести налог на роскошь
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме оценил идею ввести налог на роскошь.
"По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом всё, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем", - сказал глава государства.