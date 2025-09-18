Рейтинг@Mail.ru
17:22 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042775291.html
Путин вспомнил о беседах с участниками СВО
общество
россия
владимир путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе вспомнил о своих беседах с участниками СВО. "Я и с ребятами, когда встречаюсь с ними, с теми, которые проходят нашу платформу "Время героев", и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций. Путин отметил, что во время встреч с участниками специальной военной операции интересовался их желанием продолжить службу уже в сфере государственной власти, однако многие из бойцов прямо заявляли, что видят себя в иных направлениях - от творческих профессий до технического творчества. "Да, есть такие ребята, талантливые просто, очень талантливые. А есть такие, которые хотят заниматься техническим творчеством", - сказал Путин.
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО
28 апреля, 14:57
 
