Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать"

Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать"

2025-09-18T17:18:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать". "Много соблазнов появляется. Вот сейчас напечатать денег, раздать, но какой будет результат? Инфляция", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

