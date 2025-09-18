https://ria.ru/20250918/putin-2042773388.html
Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать"
Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать" - РИА Новости, 18.09.2025
Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать"
Президент РФ Владимир Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать". РИА Новости, 18.09.2025
россия
владимир путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать". "Много соблазнов появляется. Вот сейчас напечатать денег, раздать, но какой будет результат? Инфляция", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
