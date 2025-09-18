https://ria.ru/20250918/putin-2042771293.html
Электронное голосование себя оправдало, заявил Путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное, заявил президент России Владимир Путин."В целом это электронное голосование себя оправдало, и оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
