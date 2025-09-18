https://ria.ru/20250918/putin-2042769068.html
Путин призвал сокращать субсидирование иностранной продукции
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно работать над сокращением субсидирования продукции иностранных производителей. "Принимаются такие решения, которые, по сути, ведут к субсидированию иностранного производителя, безусловно, нужно делать все для того, чтобы это сокращать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
