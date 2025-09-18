Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции - РИА Новости, 18.09.2025
17:09 18.09.2025
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. "Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом.
"Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
