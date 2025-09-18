https://ria.ru/20250918/putin-2042767664.html

Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции

Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. РИА Новости, 18.09.2025

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. "Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

