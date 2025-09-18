https://ria.ru/20250918/putin-2042767664.html
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции
Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:09:00+03:00
2025-09-18T17:09:00+03:00
2025-09-18T17:09:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции при работе над бюджетом. "Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было. И вот в этой связи хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. Вот это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции
Путин попросил обратить внимание на меры подавления инфляции в работе с бюджетом