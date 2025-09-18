https://ria.ru/20250918/putin-2042765572.html

Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе

Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе - РИА Новости, 18.09.2025

Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе

Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме призвал не забывать роль Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме призвал не забывать роль Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. "В целом, нужно все, что связано с Великой Отечественной войной, и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, — надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать", — подчеркнул он.По словам президента, во времена правления Сталина было множество проблем, связанных с репрессиями, и забывать это не стоит. Тем не менее, несправедливо забывать тот вклад, который он внес в Победу в войне с гитлеровской Германией, отметил глава государства.

