https://ria.ru/20250918/putin-2042765572.html
Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе
Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе
Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме призвал не забывать роль Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:06:00+03:00
2025-09-18T17:06:00+03:00
2025-09-18T20:53:00+03:00
россия
иосиф сталин (джугашвили)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме призвал не забывать роль Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. "В целом, нужно все, что связано с Великой Отечественной войной, и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, — надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать", — подчеркнул он.По словам президента, во времена правления Сталина было множество проблем, связанных с репрессиями, и забывать это не стоит. Тем не менее, несправедливо забывать тот вклад, который он внес в Победу в войне с гитлеровской Германией, отметил глава государства.
https://ria.ru/20250130/stalin-1996334829.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, общество
Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Владимир Путин, Общество
Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе
Путин призвал деполитизировать роль Сталина в Победе над гитлеровской Германией