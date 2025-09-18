https://ria.ru/20250918/putin-2042765299.html
Путин рассказал работе над самолетными двигателями
Путин рассказал работе над самолетными двигателями - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал работе над самолетными двигателями
2025-09-18
Работа над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета в РФ идет активно, заявил президент России Владимир Путин.
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Работа над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета в РФ идет активно, заявил президент России Владимир Путин. "Но нам нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета - это ПД-35, промежуточный вариант будет ПД-26. Работа идет самым активным образом", - сказал Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
Путин рассказал работе над самолетными двигателями
