Путин рассказал работе над самолетными двигателями

Путин рассказал работе над самолетными двигателями - РИА Новости, 18.09.2025

Путин рассказал работе над самолетными двигателями

18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Работа над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета в РФ идет активно, заявил президент России Владимир Путин. "Но нам нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета - это ПД-35, промежуточный вариант будет ПД-26. Работа идет самым активным образом", - сказал Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

