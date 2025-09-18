https://ria.ru/20250918/putin-2042765008.html
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников
Участников СВО и их родственников важно поддерживать, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:05:00+03:00
2025-09-18T17:05:00+03:00
2025-09-18T17:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участников СВО и их родственников важно поддерживать, убежден президент РФ Владимир Путин. "Все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают... их родственников и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать. И из них должны формировать кадровый резерв", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009147910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8163081074db80fbb548c6c8f6ee52ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников
Путин заявил о необходимости поддерживать участников СВО и их родственников