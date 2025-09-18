https://ria.ru/20250918/putin-2042765008.html

Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников

Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников - РИА Новости, 18.09.2025

Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников

Участников СВО и их родственников важно поддерживать, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участников СВО и их родственников важно поддерживать, убежден президент РФ Владимир Путин. "Все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают... их родственников и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать. И из них должны формировать кадровый резерв", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

