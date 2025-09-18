https://ria.ru/20250918/putin-2042763164.html
Путин призвал стремиться к подавлению инфляции
Путин призвал стремиться к подавлению инфляции - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал стремиться к подавлению инфляции
России нужно стремиться к подавлению инфляции, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:00:00+03:00
2025-09-18T17:00:00+03:00
2025-09-18T17:06:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. России нужно стремиться к подавлению инфляции, заявил президент страны Владимир Путин."Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, уже коммерческих банков, в том числе ипотечные", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал стремиться к подавлению инфляции
Путин: России нужно стремиться к подавлению инфляции