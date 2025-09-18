Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил идею создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ - РИА Новости, 18.09.2025
17:00 18.09.2025
Путин оценил идею создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил идею создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, отметив, что это важнейшее направление, от которого зависит социальное благополучия всех российских семей. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. На встрече лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо рассмотреть вопрос о формировании отдельного ведомства, отвечающего за ЖКХ. "Сфера ЖКХ, безусловно, важнейшее направление. От этого зависит социальное благополучие всех российских семей. Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать, давайте подумаем", - сказал Путин в свою очередь. Президент отметил, что сейчас эта работа ведется в рамках министерства строительства. "Если вы полагаете, что нужно создать отдельное ведомство, нужно подумать. Естественно не хотелось бы создавать излишнюю бюрократию - министерства, машины, секретари, помощники. Нам надо подумать, но, в целом, конечно, это важнейшая сфера", - подчеркнул Путин. "Если будет ведомство, значит будет бюрократическое, ведомство не может не быть не бюрократическим. Так не получится", - пошутил Путин.
россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр
Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил идею создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, отметив, что это важнейшее направление, от которого зависит социальное благополучия всех российских семей.
В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. На встрече лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо рассмотреть вопрос о формировании отдельного ведомства, отвечающего за ЖКХ.
"Сфера ЖКХ, безусловно, важнейшее направление. От этого зависит социальное благополучие всех российских семей. Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать, давайте подумаем", - сказал Путин в свою очередь.
Президент отметил, что сейчас эта работа ведется в рамках министерства строительства.
"Если вы полагаете, что нужно создать отдельное ведомство, нужно подумать. Естественно не хотелось бы создавать излишнюю бюрократию - министерства, машины, секретари, помощники. Нам надо подумать, но, в целом, конечно, это важнейшая сфера", - подчеркнул Путин.
"Если будет ведомство, значит будет бюрократическое, ведомство не может не быть не бюрократическим. Так не получится", - пошутил Путин.
РоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
