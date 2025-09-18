https://ria.ru/20250918/putin-2042761713.html
В зоне СВО находятся 700 тысяч российских военных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС РФ. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС РФ."На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
