https://ria.ru/20250918/putin-2042759236.html
Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы
Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы
Президент РФ Владимир Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:52:00+03:00
2025-09-18T16:52:00+03:00
2025-09-18T16:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы. "Как решать эту проблему после окончания вуза? Давать срок какой-то? Обязательно работать по распределению или нет? Вообще, как относиться к распределению? Здесь споров много, но, в целом, это один из возможных вариантов решения проблем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016932433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы
Путин назвал распределение студентов медвузов решением кадровой проблемы