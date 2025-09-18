https://ria.ru/20250918/putin-2042759236.html

Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы

Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы - РИА Новости, 18.09.2025

Путин рассказал о вариантах решения кадровой проблемы

Президент РФ Владимир Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:52:00+03:00

2025-09-18T16:52:00+03:00

2025-09-18T16:52:00+03:00

общество

россия

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы. "Как решать эту проблему после окончания вуза? Давать срок какой-то? Обязательно работать по распределению или нет? Вообще, как относиться к распределению? Здесь споров много, но, в целом, это один из возможных вариантов решения проблем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016932433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, госдума рф