Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
