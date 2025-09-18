https://ria.ru/20250918/putin-2042756691.html

Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян

Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян - РИА Новости, 18.09.2025

Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян

Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

