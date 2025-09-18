Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян - РИА Новости, 18.09.2025
16:45 18.09.2025
Путин призвал стремиться к равенству возможностей для всех россиян
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи
