Путин рассказал о решениях в миграционной политике

2025-09-18T16:45:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения, заявил президент России Владимир Путин. "Миграция - действительно, многие решения приняты. Надо добиться их исполнения. Это чувствительная сфера очень для граждан", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

