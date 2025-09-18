https://ria.ru/20250918/putin-2042756549.html
Путин рассказал о решениях в миграционной политике
Путин рассказал о решениях в миграционной политике - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал о решениях в миграционной политике
Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:45:00+03:00
2025-09-18T16:45:00+03:00
2025-09-18T16:52:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения, заявил президент России Владимир Путин. "Миграция - действительно, многие решения приняты. Надо добиться их исполнения. Это чувствительная сфера очень для граждан", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
https://ria.ru/20250815/prilozhenie-2035571409.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Путин рассказал о решениях в миграционной политике
Путин: многие решения в миграционной политике приняты, надо добиться исполнения