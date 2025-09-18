Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал власти не делать вид, что проблемы в сфере миграции нет - РИА Новости, 18.09.2025
16:42 18.09.2025
Путин призвал власти не делать вид, что проблемы в сфере миграции нет
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
