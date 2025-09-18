https://ria.ru/20250918/putin-2042751661.html

Путин призвал сверить часы в начале осенней сессии Госдумы

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым сверить часы в начале осенней сессии Госдумы. В четверг Путин встретился с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. "Надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии", - сказал Путин. Во вторник в Госдуме прошло первое пленарное заседание осенней сессии. На нем выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. В ходе заседания парламентарии рассмотрели ряд законопроектов и проектов постановлений. Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.

россия

2025

