Путин призвал сверить часы в начале осенней сессии Госдумы
Путин призвал сверить часы в начале осенней сессии Госдумы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым сверить часы в начале осенней сессии Госдумы. В четверг Путин встретился с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. "Надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии", - сказал Путин. Во вторник в Госдуме прошло первое пленарное заседание осенней сессии. На нем выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. В ходе заседания парламентарии рассмотрели ряд законопроектов и проектов постановлений. Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.
