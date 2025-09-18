https://ria.ru/20250918/putin-2042751019.html

Путин отметил негативное воздействие учебников Сороса на детей

2025-09-18T16:32:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин а встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе отметил негативное воздействие учебников венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на детей. "У них головы испорчены учебниками Сороса, Вы сказали. Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с Вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой", - заявил глава государства. Он также добавил, что молодежь демонстрирует патриотизм, готовность защищать Родину и стоять на защите традиционных ценностей. Но тем не менее этот вопрос требует постоянного внимания со стороны общества, СМИ и политических партий. -0-

