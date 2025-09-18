Путин отметил негативное воздействие учебников Сороса на детей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин а встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе отметил негативное воздействие учебников венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на детей.
"У них головы испорчены учебниками Сороса, Вы сказали. Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с Вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой", - заявил глава государства.
Он также добавил, что молодежь демонстрирует патриотизм, готовность защищать Родину и стоять на защите традиционных ценностей. Но тем не менее этот вопрос требует постоянного внимания со стороны общества, СМИ и политических партий. -0-