https://ria.ru/20250918/putin-2042749601.html
Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, заявил Путин
Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2025
Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, заявил Путин
Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, включая Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:27:00+03:00
2025-09-18T16:27:00+03:00
2025-09-18T16:27:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, включая Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. В ходе беседы Путин отметил, что новый российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов. "Четыре страны всего делают двигатели подобные (ПД-14 - ред.), включая Россию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250918/putin-2042748208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Двигатели, подобные ПД-14, делают всего четыре страны в мире, заявил Путин
Путин: двигатели, подобные ПД-14, делают всего 4 страны в мире, включая Россию