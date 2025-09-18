https://ria.ru/20250918/putin-2042748680.html
Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14
Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14 - РИА Новости, 18.09.2025
Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов и назвал его отличным.
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов и назвал его отличным. "ПД-14 мы сделали, с советских времён ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х годов. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14
