Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14

Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14 - РИА Новости, 18.09.2025

Путин оценил российский авиадвигатель ПД-14

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов и назвал его отличным. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:24:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов и назвал его отличным. "ПД-14 мы сделали, с советских времён ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х годов. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

