Путин рассказал о снабжении армии боевой авиацией
Путин рассказал о снабжении армии боевой авиацией - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал о снабжении армии боевой авиацией
Россия полностью удовлетворяет потребности вооруженных сил РФ в боевой авиации и поставляет технику на экспорт, заявил президент страны Владимир Путин.
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Россия полностью удовлетворяет потребности вооруженных сил РФ в боевой авиации и поставляет технику на экспорт, заявил президент страны Владимир Путин. "И сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмеренны. Мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом", - сказал Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин рассказал о снабжении армии боевой авиацией
