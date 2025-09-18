https://ria.ru/20250918/putin-2042747189.html

Россия достигла успехов в авиационном двигателестроении, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигла успехов в отечественном авиационном двигателестроении. РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигла успехов в отечественном авиационном двигателестроении. "У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения, ПД-14 мы сделали. С советских времён ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был. Это, по-моему, конец 1980-х годов. И мы сделали новый двигатель. Просто отличный", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

