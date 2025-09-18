Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042747044.html
Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики
Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики - РИА Новости, 18.09.2025
Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:21:00+03:00
2025-09-18T16:21:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460787_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7553653bb19c2ce729cc0d857344d05e.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики. "Надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение (экономики - ред.) возможное и рецессия", - сказал Путин на встрече с лидерами политических фракций в Госдуме.
https://ria.ru/20250918/putin-2042746218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535b7a89067db6d7a7cccfc84af30a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, экономика
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики

Путин: надо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики.
"Надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение (экономики - ред.) возможное и рецессия", - сказал Путин на встрече с лидерами политических фракций в Госдуме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием
Вчера, 16:20
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала