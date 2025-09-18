https://ria.ru/20250918/putin-2042747044.html

Путин призвал понимать грань, где наступит переохлаждение экономики

2025-09-18T16:21:00+03:00

россия

владимир путин

госдума рф

экономика

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики. "Надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение (экономики - ред.) возможное и рецессия", - сказал Путин на встрече с лидерами политических фракций в Госдуме.

россия

2025

Новости

россия, владимир путин, госдума рф, экономика