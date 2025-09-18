Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием - РИА Новости, 18.09.2025
16:20 18.09.2025
Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием
экономика
россия
владимир путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. "Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин.
В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций.
"Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин высказался об уровне безработицы в России
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
