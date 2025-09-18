https://ria.ru/20250918/putin-2042746218.html

Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием

Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием - РИА Новости, 18.09.2025

Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием

Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:20:00+03:00

2025-09-18T16:20:00+03:00

2025-09-18T16:20:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. "Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250918/putin-2042740831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин