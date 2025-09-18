https://ria.ru/20250918/putin-2042745684.html
Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России
Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России
Укрепление обороноспособности России зависит, в том числе, и от сохранения макроэкономической стабильности в экономике, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:20:00+03:00
2025-09-18T16:20:00+03:00
2025-09-18T16:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Укрепление обороноспособности России зависит, в том числе, и от сохранения макроэкономической стабильности в экономике, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. "От этого (сохранения макроэкономической стабильности в экономике - ред.) будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, - это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств, это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250822/putin-2037092499.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России
Путин: укрепление обороноспособности зависит от макроэкономической стабильности