Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России

Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России - РИА Новости, 18.09.2025

Путин рассказал, от чего зависит укрепление обороноспособности России

Укрепление обороноспособности России зависит, в том числе, и от сохранения макроэкономической стабильности в экономике, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Укрепление обороноспособности России зависит, в том числе, и от сохранения макроэкономической стабильности в экономике, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. "От этого (сохранения макроэкономической стабильности в экономике - ред.) будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, - это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств, это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

