Путин высказался об уровне безработицы в России
16:10 18.09.2025 (обновлено: 16:13 18.09.2025)
Путин высказался об уровне безработицы в России
Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин."У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России
15 сентября, 11:27
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
