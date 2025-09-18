https://ria.ru/20250918/putin-2042740831.html
Путин высказался об уровне безработицы в России
Путин высказался об уровне безработицы в России - РИА Новости, 18.09.2025
Путин высказался об уровне безработицы в России
Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин."У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
