Путин высказался об уровне безработицы в России

Путин высказался об уровне безработицы в России

2025-09-18T16:10:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин."У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

