Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович и является. Позавчера, да, вы поставили вопрос о такой встрече? Позавчера", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
