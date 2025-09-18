Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042740017.html
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций - РИА Новости, 18.09.2025
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:07:00+03:00
2025-09-18T16:07:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович и является. Позавчера, да, вы поставили вопрос о такой встрече? Позавчера", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250918/volodin-2042738982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций

Путин рассказал, что Володин был инициатором встречи с главами фракций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович и является. Позавчера, да, вы поставили вопрос о такой встрече? Позавчера", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Володин поблагодарил Путина за внимание к парламенту
Вчера, 16:03
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала