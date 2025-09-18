https://ria.ru/20250918/putin-2042740017.html

Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций

Путин назвал Володина инициатором встречи с лидерами фракций - РИА Новости, 18.09.2025

Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что инициатором его встречи с лидерами думских фракций является председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович и является. Позавчера, да, вы поставили вопрос о такой встрече? Позавчера", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

