https://ria.ru/20250918/putin-2042737332.html
Путин уверен, что участники СВО внесут позитивный вклад в работу партий
Путин уверен, что участники СВО внесут позитивный вклад в работу партий - РИА Новости, 18.09.2025
Путин уверен, что участники СВО внесут позитивный вклад в работу партий
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники специальной военной операции внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и органов... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:58:00+03:00
2025-09-18T15:58:00+03:00
2025-09-18T15:58:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники специальной военной операции внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и органов власти. "Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти. Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты", - заявил глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250918/putin-2042736769.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин уверен, что участники СВО внесут позитивный вклад в работу партий
Путин: участники СВО внесут позитивный вклад в работу партий и органов власти