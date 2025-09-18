Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО - РИА Новости, 18.09.2025
15:56 18.09.2025
Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО
Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы. "Спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. Путин добавил, что участников специальной военной операции необходимо выдвигать на руководящие посты. "Это вот будет наша смена, об этом мы должны подумать", - отметил президент. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 было выдвинуто 1616 участников СВО.
политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы.
"Спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин добавил, что участников специальной военной операции необходимо выдвигать на руководящие посты. "Это вот будет наша смена, об этом мы должны подумать", - отметил президент.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 было выдвинуто 1616 участников СВО.
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
