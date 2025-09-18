https://ria.ru/20250918/putin-2042736769.html

Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО

Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО - РИА Новости, 18.09.2025

Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы. "Спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. Путин добавил, что участников специальной военной операции необходимо выдвигать на руководящие посты. "Это вот будет наша смена, об этом мы должны подумать", - отметил президент. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 было выдвинуто 1616 участников СВО.

