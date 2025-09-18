https://ria.ru/20250918/putin-2042736769.html
Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО
Путин поблагодарил фракции партий за выдвижение ветеранов СВО
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы. "Спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. Путин добавил, что участников специальной военной операции необходимо выдвигать на руководящие посты. "Это вот будет наша смена, об этом мы должны подумать", - отметил президент. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 было выдвинуто 1616 участников СВО.
