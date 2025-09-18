Рейтинг@Mail.ru
Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042736112.html
Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин
Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин - РИА Новости, 18.09.2025
Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин
Избиратели России подтвердили стабильность российской политической системы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:54:00+03:00
2025-09-18T15:54:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Избиратели России подтвердили стабильность российской политической системы, сообщил президент России Владимир Путин. На встрече с руководителями парламентских фракций Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах в Единых день голосования даже там, где это было опасно. "Все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250918/putin--2042733105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8163081074db80fbb548c6c8f6ee52ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин

Путин: избиратели подтвердили стабильность российской политической системы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Избиратели России подтвердили стабильность российской политической системы, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с руководителями парламентских фракций Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах в Единых день голосования даже там, где это было опасно.
"Все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы", - сказал Путин.
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Вчера, 15:46
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала