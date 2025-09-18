https://ria.ru/20250918/putin-2042736112.html

Избиратели подтвердили стабильность политической системы, считает Путин

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Избиратели России подтвердили стабильность российской политической системы, сообщил президент России Владимир Путин. На встрече с руководителями парламентских фракций Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах в Единых день голосования даже там, где это было опасно. "Все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы", - сказал Путин.

