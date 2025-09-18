https://ria.ru/20250918/putin-2042735925.html
Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты, заявил президент России Владимир Путин. "Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход: мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей надо выдвигать на руководящие посты", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
