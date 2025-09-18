https://ria.ru/20250918/putin-2042734526.html
Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах
Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах - РИА Новости, 18.09.2025
Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. "Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы ", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы поздравил их с началом осенней сессии и прошедшими выборами. Кроме того, президент отметил, что доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность.
Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах
Путин поблагодарил россиян, проголосовавших на выборах даже в опасных местах