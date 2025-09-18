https://ria.ru/20250918/putin-2042734526.html

Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах

2025-09-18T15:49:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. "Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы ", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

