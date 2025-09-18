Рейтинг@Mail.ru
15:49 18.09.2025
Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах
политика
россия
владимир путин
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. "Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы ", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы поздравил их с началом осенней сессии и прошедшими выборами. Кроме того, президент отметил, что доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность.
политика, россия, владимир путин, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно.
"Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы ", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕдиный день голосования — 2025
 
 
