Доверие к парламентским партиям гарантирует стабильность, заявил Путин
2025-09-18T15:48:00+03:00
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин."Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность, а в современных условиях это имеет непреходящее значение", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
