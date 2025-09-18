https://ria.ru/20250918/putin-2042732507.html
Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии
Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии - РИА Новости, 18.09.2025
Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии и прошедшими выборами. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:45:00+03:00
2025-09-18T15:45:00+03:00
2025-09-18T15:45:00+03:00
политика
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии и прошедшими выборами. "Уважаемые коллеги, позавчера Государственная Дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной Думы с этим поздравляю, так же, как и с прошедшими выборами", - сказал Путин на встрече с лидерами политических фракция в Госдуме.
https://ria.ru/20250918/putin-2042732063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поздравил лидеров фракций Госдумы с началом осенней сессии
Путин поздравил депутатов Госдумы с началом осенней сессии и прошедшими выборами