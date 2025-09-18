https://ria.ru/20250918/putin-2042632558.html

Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."(Прямая линия. — Прим. ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.В среду Путин поручил провести подготовку к мероприятию. По его словам, работу с обращениями граждан нужно сделать менее бюрократизированной.Президент подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности, помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на запросы людей.Как уточнил руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, для прямой линии поступили уже два миллиона 600 тысяч обращений, организация следит за их обработкой.

