https://ria.ru/20250918/putin-2042632558.html
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре - РИА Новости, 18.09.2025
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:59:00+03:00
2025-09-18T08:59:00+03:00
2025-09-18T09:22:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."(Прямая линия. — Прим. ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.В среду Путин поручил провести подготовку к мероприятию. По его словам, работу с обращениями граждан нужно сделать менее бюрократизированной.Президент подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности, помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на запросы людей.Как уточнил руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, для прямой линии поступили уже два миллиона 600 тысяч обращений, организация следит за их обработкой.
https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html
https://ria.ru/20250213/pasport-1999120912.html
https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993364192.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7336c29829fdb89b9dab42214e868aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, россия, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Общество