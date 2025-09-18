Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 18.09.2025 (обновлено: 09:22 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/putin-2042632558.html
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре - РИА Новости, 18.09.2025
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:59:00+03:00
2025-09-18T09:22:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."(Прямая линия. — Прим. ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.В среду Путин поручил провести подготовку к мероприятию. По его словам, работу с обращениями граждан нужно сделать менее бюрократизированной.Президент подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности, помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на запросы людей.Как уточнил руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, для прямой линии поступили уже два миллиона 600 тысяч обращений, организация следит за их обработкой.
https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html
https://ria.ru/20250213/pasport-1999120912.html
https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993364192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7336c29829fdb89b9dab42214e868aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, россия, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Общество

Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время прямой линии
Президент Владимир Путин во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время прямой линии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"(Прямая линия. — Прим. ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"
Вчера, 18:52

В прошлом году прямую линию также объединили с пресс-конференцией, она состоялась 19 декабря.

В среду Путин поручил провести подготовку к мероприятию. По его словам, работу с обращениями граждан нужно сделать менее бюрократизированной.
Вручение паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт
13 февраля, 14:47
Президент подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности, помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на запросы людей.
Как уточнил руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, для прямой линии поступили уже два миллиона 600 тысяч обращений, организация следит за их обработкой.
Прямая линия президента России с гражданами Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами
12 января, 17:33
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала