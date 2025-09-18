Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
08:56 18.09.2025 (обновлено: 12:00 18.09.2025)
Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь."И (Прямая линия - ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", - добавил пресс-секретарь президента.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь.
"И (Прямая линия - ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", - добавил пресс-секретарь президента.
Путин: работа на прямой линии должна быть разбюрократизирована
Вчера, 16:39
