Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

18.09.2025

Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, что в этом году проведение Прямой линии планируется на декабрь."И (Прямая линия - ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", - добавил пресс-секретарь президента.

