Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач

2025-09-18T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России."Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача - это демографическая", - сказал Путин на встрече с главами парламентских фракций.

россия

россия, владимир путин