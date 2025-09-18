Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 18.09.2025 (обновлено: 17:44 18.09.2025)
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач - РИА Новости, 18.09.2025
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач
Президент РФ Владимир Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России. РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России."Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача - это демографическая", - сказал Путин на встрече с главами парламентских фракций.
россия
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач

Путин назвал победу России на СВО одной из ключевых задач

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России.
"Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача - это демографическая", - сказал Путин на встрече с главами парламентских фракций.
Специальная военная операция на Украине
 
 
