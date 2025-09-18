https://ria.ru/20250918/putin--2042786608.html
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России."Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача - это демографическая", - сказал Путин на встрече с главами парламентских фракций.
