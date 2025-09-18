https://ria.ru/20250918/putin--2042756234.html
Путин высказался о вопросе реформы заработной платы в соцсфере
Путин высказался о вопросе реформы заработной платы в соцсфере - РИА Новости, 18.09.2025
Путин высказался о вопросе реформы заработной платы в соцсфере
Президент России Владимир Путин назвал вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложным: здесь надо и не опоздать, и вперед не забегать.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложным: здесь надо и не опоздать, и вперед не забегать."Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере - это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Путин высказался о вопросе реформы заработной платы в соцсфере
