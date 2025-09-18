https://ria.ru/20250918/putin--2042733105.html

Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты

Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции на руководящие посты, заявил, что "это будет наша смена". РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции на руководящие посты, заявил, что "это будет наша смена"."(Выдвижение участников спецоперации на руководящие посты - ред.) это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

