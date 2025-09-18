Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 18.09.2025 (обновлено: 15:55 18.09.2025)
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты - РИА Новости, 18.09.2025
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции на руководящие посты, заявил, что "это будет наша смена". РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:46:00+03:00
2025-09-18T15:55:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции на руководящие посты, заявил, что "это будет наша смена"."(Выдвижение участников спецоперации на руководящие посты - ред.) это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
россия
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты.
владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин высказался о выдвижении участников СВО на руководящие посты

Путин назвал участников СВО на руководящих постах сменой во власти

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции на руководящие посты, заявил, что "это будет наша смена".
"(Выдвижение участников спецоперации на руководящие посты - ред.) это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Вот элита – те, кто родину защищают! Путин об участниках СВО
Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России
21 апреля, 19:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
